Emerson Jarude diz que candidatura a prefeito será ‘puro sangue’ e vice virá do próprio NOVO

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, deputado estadual Emerson Jarude, anunciou nesta terça-feira (30) ao ContilNet que a chapa dele deverá ser ‘puro sangue’ e o vice-candidato será indicado pelo próprio NOVO. Parlamentar apareceu recentemente em pesquisa divulgada pela TV Gazeta/Rede Record com 5% das intenções de voto e com 1 ponto percentual na aferição espontânea.

Jarude optou por não se aliar a nenhum outro partido, justamente pelo caminho que a candidatura dele se tornou: uma terceira via. “Nós estamos ainda em conversas internas, mas certamente será uma chapa puro sangue”, disse o deputado.

O presidente da Executiva Municipal do partido, Wille Viana reiterou que a decisão do vice vir do NOVO foi acertada entre todos os 22 candidatos. “O vice a gente ainda está nessa discussão consultando todos os pré-candidatos, escutando todos os nossos apoiadores e os dirigentes partidários municipais e estaduais”, concluiu o presidente.