Michelle Bolsonaro trabalhava fantasiada em supermercado e foto antiga vem à tona

Michelle Bolsonaro deixou os seguidores surpresos ao divulgar uma foto de um dos seus primeiros empregos, bem antes de ser primeira-dama.

Na imagem, ela aparece trabalhando vestida de um pacote de macarrão gigante em um supermercado e sua função era fazer propaganda da marca.

De bem com a vida, ela aparece acenando para a câmera e abraçando pessoas com quem trabalhava. “Vestida de pacote de Macarrão Penne”, disparou.

“Era querida pela concorrência”, escreveu na outra foto, na qual surgiu com mais uma pessoa. Apesar de ser divertido, ela disse que isso dava dores nas costas.

Sobre o que Jair Bolsonaro acha disso tudo, ela mostrou o presidente dizendo: “Todo o trabalho é digno, não é! Orgulho”.

Vale lembrar que Michelle Bolsonaro, semanas atrás, passou as férias com Agustin Fernandez e as imagens acabaram viralizando nas redes sociais.

O motivo da repercussão é o fato do cabeleireiro e da primeira dama terem sido alvo de uma comparação inusitada com dois famosos personagens da Globo.

Trata-se de Tereza Cristina (Cristiane Torloni) e Crô (Marcelo Serrado), da novela Fina Estampa (2011), uma madame maléfica e um mordomo espalhafatoso.

“Esse maquiador foi promovido a chaveirinho”, disparou um internauta, ao se deparar com a cena dos dois juntos.

“Toda madame que se preze tem uma cadelinha de estimação. Nada novo sob o sol”, comentou outro. “Que ódio dessas gays que se submetem a isso”, mais um.

Agustin está sempre se envolvendo nas polêmicas da amiga, inclusive saindo em defesa quando ela é alvo de críticas.

