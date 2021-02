Morre o senamadureirense Seu Lilico, aos 92 anos, vítima da covid-19

Esposo da Dona Lili, com quem foi casado por 63 anos, Raimundo Moreira deixa 9 filhos

Morreu na manhã deste domingo (14), em Rio Branco, o senamadureirense Raimundo Moreira de Freitas, conhecido como Seu Lilico, aos 92 anos.

Ele foi mais uma vítima fatal da covid-19. Seu Lilico recebeu o diagnóstico da doença ainda esta semana, em Sena, e foi encaminahdo para o Into logo em seguida.

Esposo da Dona Lili – que também foi infectada pelo vírus -, com quem foi casado por 63 anos, Raimundo Moreira deixa 9 filhos, entre eles as empresárias Leuda Mendes – esposa do ex-prefeito Nilson Areal – e Betinha.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários