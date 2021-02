PM apreende mais de 58 kg de maconha e cocaína dentro de barco no Rio Juruá

Militares do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) apreenderam, na tarde desta quarta-feira, 24, uma embarcação com 28,65 kg de oxidado de cocaína, 24,3 kg de maconha e 05,30 kg de pó de cocaína, totalizando 58,25 kg de entorpecentes. A ação ocorreu durante patrulhamento fluvial no Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves.

Os policiais avistaram a embarcação com dois indivíduos, e se aproximaram para fazer a abordagem. No entanto, a dupla conseguiu ancorar o barco as margens do rio e adentrar em no matagal. Os PMs ainda tentaram localizar os dois homens, mas não tiveram êxito.

As drogas juntamente com a embarcação foram levados à Delegacia de Polícia Civil do município, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários