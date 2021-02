Polícia Civil indicia Ramírez, do Bahia, por injúria racial contra Gerson

Chegou ao fim a investigação do caso de racismo contra Gerson do Flamengo, ocorrido no jogo com o Bahia, em 20 de dezembro de 2020. A Polícia Civil decidiu indiciar Ramírez por injúria racial contra o volante, concluindo que a versão do camisa 8 do time carioca é verdadeira.

O inquérito será enviado ao Ministério Público, que decidirá se a denúncia será apresentada. Além de Gerson e Ramírez, foram ouvidos também outras testemunhas presentes no jogo, como os atletas Natan e Bruno Henrique, e o ex-treinador do Bahia Mano Menezes. Leia a matéria completa no METRÓPOLES, clique AQUI!

