Quem vai receber o novo Auxílio Emergencial a partir de março? Confira

Nesta semana o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu os brasileiros com a notícia que o Auxílio Emergencial deverá ter uma nova rodada de pagamentos liberada à partir do mês de março.

De acordo com a declaração do presidente, ao que tudo indica o auxílio emergencial será liberado em quatro parcelas tendo então seus pagamentos liberados no mês de março, abril, maio e junho.

Com relação aos valores o presidente não deu pistas de qual será o novo valor que será pago pelo benefício. Contudo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o benefício deve ser liberado com parcelas de R$ 250 e em seguida deve ter o pagamento reajustado para R$ 200, valor que será relativo ao que é será pago pelo novo formato do Bolsa Família que deve ser liberado nos próximos dias.

Quem vai receber as novas parcelas?

O presidente não declarou ainda quem são os beneficiários da nova rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial, inicialmente a ideia seria de conseguir atender todos os mais de 60 milhões de beneficiários que receberam o auxílio no ano passado.

Contudo, cresce a prerrogativa de liberar o pagamento do Auxílio Emergencial apenas para os considerados “invisíveis” pelo governo, ou seja aqueles que não recebem nenhum tipo de benefício assistencial do governo ou ainda que não trabalham de carteira assinada, sendo assim, o auxílio poderá ser liberado apenas para metade dos beneficiários do ano passado.

