Afonso Fernandes Em Capixaba: rumo a uma política transformadora

Na tarde desta sexta-feira, 17 de maio, o restaurante Pacheco, em Capixaba, foi palco de uma reunião política de grande relevância para o município. O deputado estadual Afonso Fernandes, presidente estadual do Partido Solidariedade, esteve presente para fortalecer os laços partidários e discutir estratégias para o futuro da região política.

Em suas palavras, o deputado Afonso Fernandes destacou a continuidade do projeto político iniciado em 2023, ressaltando o intenso trabalho de reestruturação partidária realizado nos últimos meses. Sua presença em Capixaba faz parte dessa nova etapa, passou a formação e preparação dos pré-candidatos para o pleito que se avizinha. O objetivo é claro: alcançar o sucesso nas eleições e promover mudanças positivas no cenário político local, específicas para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas efetivas.

A vereadora Leidiane Dornelas, presente na reunião, declarou seu apoio às iniciativas do partido e sua disposição em contribuir para o fortalecimento político do município. Sua participação ativa no evento evidenciou o comprometimento com os ideais e projetos que visam o progresso do Capixaba.

Os pré-candidatos a vereadores do município estiveram presentes, reforçando o apoio ao projeto político. Entre os participantes estavam o ex-vereador e atual presidente municipal do Solidariedade, Adalicio Júnior, Mazinho Olegário, Carlito da Farmácia, Liberato Filho, Sandro Marcelo, Gedeão Santos, Leidiane Dornelas e Maria de Jesus. A presença ativa desses vereadores evidenciou o compromisso com os ideais e objetivos do partido, além de mostrar a unidade e a força política local. No entanto, três pré-candidatos não puderam comparecer devido a compromissos prévios.

Dessa forma, a visita do deputado Afonso Fernandes ao Capixaba não apenas fortaleceu os vínculos partidários, mas também renovou as esperanças de uma política mais eficiente e comprometida com o bem-estar do municipio de capixaba. O futuro político do município ganha um novo horizonte com a união e determinação demonstradas neste encontro.