Seleção Feminina perde para os Estados Unidos em torneio em Orlando

Brasil ainda fez um duelo equilibrado com as anfitriãs, mas acabou perdendo por 2 x 0. Time volta a jogar na quarta-feira (23/2)

A seleção brasileira feminina não resistiu ao poderio da melhor equipe do mundo. Neste domingo (21/2), até fez um duelo equilibrado com os Estados Unidos, mas perdeu por 2 x 0, em Orlando, na partida válida pela segunda rodada da She Believes Cup, torneio encarado como uma preparação para a Olimpíada de Tóquio.

Anfitriã do torneio, a seleção americana encaminhou a sua vitória ao abrir o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Christen Press. E depois de conseguir se safar várias vezes de levar o empate, definiu o triunfo aos 42 da etapa final, com Megan Rapinoe.

