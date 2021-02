Vaquinha para Lucas Penteado, do BBB 21, recebe apoio de Luciano Huck e Neymar

O financiamento coletivo, com a ousada meta de R$ 1,5 milhão chamou a atenção de anônimos e também de muitos famosos. Celebridades, como Tatá Werneck, Luciano Huck e Neymar, entraram na campanha virtual e a procura foi tão grande que o site Benfeitoria saiu do ar. Com o alto volume de acessos, uma segunda vaquinha, no Catarse, foi criada para garantir o apoio a Lucas.

“Quero apoiar, doar, potencializar, amplificar. Ele merece”, escreveu Luciano Huck no Twitter, em referência à campanha de arrecadação para Lucas Penteado. O apresentador do Caldeirão acrescentou no mesmo post: “Aqui em casa somos Gilberto, Lucas & Sarah por inúmeros motivos. Estou seguro que toda a violência emocional, todo preconceito e o cancelamento que Lucas sofreu se transformarão em acolhimento, reconhecimento e força aqui fora”.