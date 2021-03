Academias só poderão funcionar no Acre a partir do próximo dia 9 de março, diz decreto

As academias não entraram no decreto de flexibilização das atividades comerciais desta segunda-feira (1), mas de acordo com outra decisão do governo, também publicada no Diário Oficial, devem reabrir a partir do dia 9 de março, com limite de público e horários ainda a serem definidos.

“Fica determinado ao Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19 a alteração da Resolução de que trata o art. 10 do Decreto nº 6.206, de 2020, de modo que passe a abranger as medidas restritivas aplicáveis ao Nível de Emergência (cor vermelha) do Pacto Acre Sem COVID, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares vigentes “, diz um trecho, referindo-se à decisão anterior que proibia o funcionamento de academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer, e similares.

Os proprietários de academias de Rio Branco já se manifestaram publicamente várias vezes pedindo a retomada das atividades e que fossem inseridas com essenciais, ainda na bandeira vermelha de classificação.

