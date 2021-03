Amazonas cede 2 leitos de UTI ao AC e governo aguarda autorização das famílias

A equipe de regulação da saúde do governo do Estado do Acre informou ao ContilNet, na manhã deste sábado (13), que o governo do Amazonas disponibilizou dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 em estado grave.

Existe a expectativa de que o governo amazonense disponibilize mais seis leitos de UTI na próxima semana. Segundo informações obtidas, os pacientes escolhidos para o envio devem embarcar ainda neste sábado para o hospital de campanha de Manaus.

Porém, o entrave é em relação à negativa por parte dos familiares dos enfermos. Conforme apurado, eles desejam que os parentes concluam o tratamento no hospital de campanha montado na capital do Estado.

Em caso de sinalização positiva para o envio dos pacientes, estes devem ser encaminhados à capital amazonense na tarde deste sábado, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado pelo governo federal.

