Após A Fazenda, Jojo Todynho e Raíssa Barbosa se reencontram

Após viverem uma amizade em A Fazenda 2020, Jojo Todynho e Raíssa Barbosa se reencontraram. No Instagram, as duas fizeram publicações do momento e foram elogiadas pelos fãs.

“Hulkinha’s”, legendou a campeã do reality, que relembrou o apelido pelo qual chamava a amiga durante o confinamento.

Na sua publicação, Barbosa também citou a forma carinhosa que as suas se apelidaram: “Hulkinha e Hulkona matando a saudades”.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Eu amo essa amizade”, afirmou uma fã. “Aiin! Lindas demais, meus amores”, elogiou outra. “Joissa maior e melhor amizade“, exaltou mais uma. “Perfeitas”, escreveu uma quarta.

Vale lembrar que durante os dias de A Fazenda, Jojo cuidou muito de Raissa, já que a modelo, que sofre de Transtorno de Borderline, teve algumas crises no reality.

No entanto, não foi só Barbosa que sofreu na disputa. Em recente conversa com Luciana Gimenez, Todynho contou que chegou a pensar em desistir do programa em um certo momento: “Teve um dia que eu tive crise de ansiedade e chegou no atendimento e eu disse que queria ir embora. O Teteu foi, conversou comigo e eu fiquei e desisti de tocar o sino“.

Ao ser questionada sobre o que fazia para abstrair o estresse, a funkeira contou: “Cozinhar pra mim era desestressante e os bichinhos também. Nossa, o Lion era o meu amor. Se eu tivesse espaço eu trazia esse cavalo e colocava aqui no quintal. Eu quase pedi o Lion de presente. Ele com aquele tamanho todo só tem 5 anos”.

Além de ter vencido o reality rural, a famosa revelou que também aprendeu muito com os dias enfrentados lá dentro. “Foi fazendo terapia que eu aprendi a pedir desculpas, porque eu estou em desconstrução. E eu tento explicar para as pessoas que a vida é uma constante evolução“, refletiu a campeã da décima segunda edição do programa da Record.

(Foto Reprodução)

