Corinthians faz proposta para renovar com Cássio e aguarda resposta

Uma saída antes do término do vínculo, na janela do meio do ano, não é descartada pelo goleiro. No entanto, pesa o desejo do goleiro em não desgastar sua imagem com o torcedor.

A partir de junho, Cássio está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. A intenção, caso realmente saia do Corinthians, é seguir no futebol brasileiro. Ele tem recebido sondagens de clubes interessados. Em entrevista recente ao ge, o goleiro afirmou que pretende jogar até os 40 anos.

Aos 36 anos, sendo 12 deles dedicados ao Corinthians, Cássio soma 712 jogos pelo clube, 710 como titular, e nove títulos conquistados: Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019); Brasileirão (2015 e 2017); Libertadores (2012); Mundial (2012), e Recopa Sul-Americana (2013).

No clube desde 2012, Cássio perdeu a vaga de titular neste ano após desabafar sobre a pressão que vinha recebendo pelos maus resultados.