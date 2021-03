Após tropeço, Manchester City vence e volta a abrir vantagem no Inglês

Após tropeçar na rodada passada, o Manchester City voltou a vencer nesta quarta-feira (10/3). E com autoridade. Em casa, goleou Southampton por 5 x 2, com destaque para Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez, responsáveis por dois gols cada, no duelo que abriu a 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado fez o City voltar a abrir vantagem na liderança da tabela. Tem agora 68 pontos, contra 54 do Manchester United. O vice-líder tem um jogo a menos que o primeiro colocado. Já o Southampton é o 14º colocado, com 33 pontos.

Foto: Clive Brunskill/Getty Images

