Ator de Amor de Mãe morre de 37 anos, após luta contra o câncer

Morreu, nesta terça-feira (09), o ator Léo Rosa, no Rio de Janeiro. Aos 37 anos, o artista, era conhecido por atuar em grandes produções da Globo e da Record TV. As informações são do colunista Fefito.

Desde 2018, o Léo Rosa vinha lutando contra o câncer. A doença, que começou nos testículos, acabou se espalhando por outras áreas do corpo . Após passar por sessões de quimioterapia, o ator também investiu em tratementos alternativos , mas não resistiu.

Conhecido por integrar “Vidas Opostas”, novela da Record (2006), o ator também marcou presença em outras grandes produções, como “Promessas de Amor”, “Rei Davi”, “Escrava Mãe” e recentemente gravou uma participação em “Amor de Mãe” , na Globo, como um repórter. Ainda não há informações sobre velório.

