BBB 21: Carla e Fiuk são os primeiros a desistir da prova e estão no paredão

O ator disse que estava com a bexiga muito cheia e precisava ir ao banheiro urgentemente

A Prova do Líder dessa semana é de resistência . Os brothers estavam disputando em dupla e o primeiro duo a sair estaria direto no paredão, enquanto ambos da dupla vencedora terão imunidade. Na manhã desta sexta-feira (19), Fiuk e Carla desistiram.

Após mais de oito horas de prova, o cantor conversou com a atriz e disse que precisava desistir. “Eu bebi água antes da prova. A minha bexiga está estourando”, explicou.

Carla concordou com Fiuk e ambos deixaram a prova. Antes de sair do local da dinâmica o artista falou que não aguentaria nem chegar na casa para usar o banheiro.

Fiuk saiu da liderança direto para o paredão. O cantor venceu a última prova do líder ao lado de Rodolffo e ficou com a liderança.

Ele indicou Projota para o paredão e o rapper foi eliminado. Nessa semana, o artista já corre o risco da eliminação e estará na berlinda ao lado de Carla Diaz, do indicado do líder e do mais votado pela casa.

(Foto: Reprodução/Globo)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários