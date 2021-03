Boca de Mulher reúne artistas acreanas com shows online neste domingo

Para quem estava com saudade do espetáculo do Boca de Mulher, temos boas notícias. O evento neste ano vai rolar totalmente em online, no formato de live, que será transmitida no próximo dia 28 (domingo), a partir das 10 horas – horário do Acre, pelo canal do IMA – Mulheres da Amazônia no youtube.

***A versão online do Boca de Mulher vai reunir artistas acreanas, amazônidas e brasileiras, além de poetas, escritoras e tantas outras representatividades femininas. As talentosas Lina Graziela e Iana Sarkis estão no time das mulheres que vão se apresentar em um dos espetáculos mais aguardados da terrinha.

O cantor Pedro Lucas Lima está concentradíssimo. O motivo? Ele está em estúdio gravando seu EP, batizado de “Menino Mulher” – com produção de João Vasconcelos e Sérgio de Carvalho-, o repertório é um rico encontro de gerações de compositores e compositoras da música acreana. E o que eu posso adiantar é que trabalho está muito bonito.

Os gêmeos Enrico e Arthur foram os aniversariantes do último dia 18, a festinha celebração foi ao lado dos pais Patrícia Rêgo e Marinho Galo e dos irmãos João Pedro e Bernardo. Felicidade!

Foi ao lado da amada Walnísia Cavalcante que o médico Pérsio de Almeida Junior celebrou mais um ano de vida no último dia 15. Parabéns, saúde e sucesso.

A líder do PCdoB na Câmara Federal, a deputada federal Perpétua Almeida, pediu ao governo federal a convocação de 15 mil médicos formados no exterior, para atuarem no combate à pandemia. A deputada destacou ainda que o governo descumpre a Lei do Mais Médicos que assegura a convocação desses profissionais. Fonte: Portal Tarauacá.

Por falar em Perpétua Almeida…

Deputada federal Perpétua Almeida (AC), apresentou emenda à MP estabelecendo auxílio emergencial extraordinário, no valor de R$ 600, para as famílias acreanas que viveram o drama da alagação no Acre. No mês passado, a congressista apresentou o Projeto de Lei de mesmo teor.

Viva o Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Ontem (25), o PCdoB completou 99 anos de existência. A data foi celebrada de maneira virtual com ato nacional pelas redes sociais do partido. O tema central foi a defesa da vida, da democracia e contra o presidente Bolsonaro.

***O evento foi dedicado ao histórico dirigente comunista Haroldo Lima, falecido nesta quarta-feira (24), aos 81 anos, vítima de Covid-19. Em mais de meio século de militância revolucionária, Haroldo deu grandes contribuições ao PCdoB e ao país.

O deputado estadual Daniel Zen (PT/AC) se juntou com produtores e artistas acreanos para solicitar da Fundação Cultural Elias Mansour e da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil – FGB, a prorrogação do prazo para execução dos projetos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O pedido é motivado pelo endurecimento das medidas de isolamentos social, que está inviabilizando a execução das etapas presenciais. A fala do deputado petista aconteceu na terça-feira (23) durante a sessão online na Aleac.

*** Além disso, o movimento cultural acreano entregou, no último dia 15 de março, para a Fundação Elias Mansour e a Fundação Garibaldi Brasil, uma carta pedindo medidas urgentes em relação à execução da Lei Aldir Blanc.

*** Existe hoje parado no cofre estadual quase 5 milhões de reais esperando regulamentação e liberação. A Lei Aldir Blanc prevê o mês de junho para a prestação de contas. Se não for prorrogada até dezembro, ou até o fim da pandemia, esse recurso será perdido e a cadeia produtiva, estado e municípios serão prejudicados.

A OAB Nacional, por intermédio da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, promoverá a webinar “Literatura, Racismo e Reparação da Escravidão”. O evento virtual acontecerá no dia 29 de março, a partir das 19h, e será transmitido pelo canal da OAB Nacional no YouTube.

***Será realizada uma abertura solene com a participação da diretoria do Conselho Federal, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), membros honorários vitalícios, presidentes da Comissão de Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e Comissão Nacional de Promoção da Igualdade.

O Boticário

Nesses primeiros meses do ano há sempre muita expectativas em torno das promoções. Por isso, a Semana do Consumidor do Boticário, foi estendida até o dia 28 de março, com diversos itens de perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem com até 40% de desconto. Aproveita para renovar as makes que estão com um desconto incrível.

A OAB Nacional, através da Comissão Nacional da Mulher Advogada (CNMA), vai realizar o “Congresso Digital das Mulheres Advogadas”, entre os dias 30 e 31 de março, a partir das 9h. O evento encerrará as celebrações do mês da mulher e será realizado totalmente em plataforma digital, com transmissão ao vivo de todas as palestras e painéis por meio do canal da OAB Nacional no YouTube.

*** Ao longo de dois dias de evento, dezenas de especialistas, advogadas, acadêmicos, parlamentares e dirigentes de ordem vão se revezar na apresentação e nos debates de painéis para debater diversos temas de interesse da advocacia feminina. Além disso, os impactos da pandemia da covid-19 para a advocacia também serão discutidos pelos participantes. A palestra de abertura será ministrada pela filósofa e professora, Márcia Tiburi.

*** Não será necessário realizar inscrição para acompanhar o congresso. Basta acessar o canal da OAB Nacional no YouTube no dia e horário do evento.

