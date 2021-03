Bombeiros e a bandeira do Acre na ponte sobre o Rio Juruá

Foto de Felipe Lima e mostra os soldados colocando a bandeira do Acre no mastro que fica na Ponte da União

A foto do dia é do bombeiro militar do Acre, Felipe Lima e mostra os soldados colocando a bandeira do Acre no mastro que fica na Ponte da União, sobre o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

