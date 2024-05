Motorista foge após causar destruição em calçada de residencial em Rio Branco

Um motorista ainda não identificado perdeu o controle e deixou um cenário de destruição em uma calçada, na tarde desta quarta-feira (1), na Avenida Alameda Portugal, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, um caminhonete trafegava no sentido bairro-centro em alta velocidade, quando acabou perdendo o controle próximo a um poste e invadiu a pista contrária.

No acidente, o veículo destruiu um calçada que fica na frente de um residencial. Mesmo com impacto de grande intensidade, o motorista não saiu do veículo, deu ré no automóvel e se evadiu do local, sem conversar com os proprietários da calçada que ele havia acabado de destruir e saiu ainda “cantando pneu”, segundo uma moradora.

As imagens do circuito de segurança mostram o momento do ocorrido.

Veja os vídeos:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link