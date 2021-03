Brasileiros se entregam à religião para aplacar angústia na pandemia

A mãe de santo Amanda D’angelo incorpora a entidade Iemanjá na gira de fechamento dos trabalhos de 2020 da casa de umbanda Baiano Chico, em São Paulo. A cerimônia foi adiantada em três semanas devido ao aumento no número de casos de covid-19 em dezembro, razão pela qual foi celebrada junto à festividade para Iemanjá. “Situações-limite como a pandemia, nas quais mecanismos racionais não têm como dar consolo, fazem com que a religião ganhe muita força”, explica Marcos Martins, pesquisador do Centro de Estudos da Religião da UFMG.

FOTO DE ISADORA FONSECA

