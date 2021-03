Câmara diz que pagará contas de luz em atraso e que débito é da gestão passada

Em nota enviada ao ContilNet na tarde desta terça-feira (30) a Câmara de Vereadores de Rio Branco informou que irá pagar contas em atraso e que deverá acionar a Energisa caso a empresa volte a suspender a energia elétrica dos gabinetes dos vereadores. Emerson Jarude (MDB) foi o que mais enfrentou problemas, tendo a energia de seu gabinete cortada por quatro vezes.

Entenda: Vereador Emerson Jarude tem energia de gabinete cortada pela quarta vez

Confira abaixo a nota na íntegra:

A Câmara Municipal de Rio Branco vem a público esclarecer mais uma vez a situação do corte de fornecimento de energia do gabinete do vereador Emerson Jarude (MDB). A Mesa Diretora esclarece que houve uma situação de falha na compensação do sistema da Energisa devido as contas estarem em nome de seus locatários e assim, a Energisa teve dificuldades em identificar os respectivos pagamentos. Reafirmamos que a gestão atual não possui nenhum débito nas contas de energia do exercício de 2021 e informamos também que as referidas contas em atraso (Novembro e Dezembro do exercício de 2020) já encontram-se em processo de empenho para que os pagamentos sejam providenciados, conforme o Crédito Adicional aprovado por esta casa legislativa e sancionado pelo Poder Executivo Municipal. A Mesa Diretora estará sempre pautada pela transparência da gestão e em nenhum momento se furtará da verdade dos fatos para esclarecimentos à população. Diante do exposto, é dever desta Mesa Diretora informar que na manhã da segunda-feira (29) reuniu-se com o senhor Alysson Rodrigo Bondezan – Diretor de Contas Públicas da Energisa, para encaminhar um ofício solicitando que as contas de energia dos respectivos gabinetes dos vereadores Emerson Jarude, Lene Petecão, Raimundo Neném e Célio Gadelha, sejam anexadas para a conta da Câmara Municipal de Rio Branco, evitando assim, situação de constrangimento para os vereadores. Por fim, a Câmara Municipal de Rio Branco reafirma seu compromisso com a população rio-branquense e informa que já foi solicitado o “religa” em caráter de urgência, para o fornecimento de luz do gabinete do vereador Emerson Jarude. A Mesa Diretora pede desculpas ao vereador pelos transtornos e informa que se esta situação voltar a se repetir, notificaremos e empresa Energisa e tomaremos as providências cabíveis.

Mesa Diretora – Câmara Municipal de Rio Branco.

