Príncipe Nikolaos e princesa Tatiana anunciam divórcio e chocam Grécia

“O Príncipe Nikolaos e a Princesa Tatiana, após quatorze anos de convivência, decidiram dissolver o casamento. Ambos expressam a dificuldade desta decisão, o profundo apreço e respeito que têm um pelo outro, mas também o amor com que caminharam todos estes anos”, informou o comunicado.

O comunicado também afirmou que o casal continuará com a amizade e respeito. De acordo com as informações compartilhadas, Nikolaos e Tatiana não irão sair da Grécia.