Com até 300 atendimentos por dia, Into registra aumento de casos graves e mortes de jovens

O médico Osvaldo Leal, responsável pela atual gestão do Into em Rio Branco, que é o maior hospital de referência no combate ao coronavírus no Acre, disse durante entrevista à Rede Amazônica nesta quinta-feira (4) que o espaço teve um aumento considerável no número de consultas médicas e internações realizadas.

Desde fevereiro, como pontuou ele, são feitos de 250 a 300 atendimentos especializados por dia.

“Uma característica importante desse número é que há um percentual cada vez maior de pacientes com sintomas graves da doença”, explicou o especialista.

Leal acrescentou que o número de jovens internados e atendidos com a doença, especialmente em casos graves, também subiu de forma preocupante.

“A gente tem percebido que o agravamento dessa pandemia tem afetado a população mais jovem de uma forma surpreendente, apresentando, inclusive, sintomas graves da doença. Muitos chegam aqui para internação”, encerrou.

