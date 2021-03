Comitê mantém Acre em fase vermelha e com lockdown aos fins de semana 

A decisão foi publicada oficialmente em nota, pela assessoria do governo do Acre

Na tarde desta segunda-feira (22) o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) e o Governo do Estado do Acre informaram que as medidas restritivas do decreto nº 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, em conjunto com a resolução do Caecovid nº 18, de 28 de fevereiro de 2021, referente ao nível de emergência (fase vermelha), estão mantidas.

Ou seja, mesmo com o Estado em fase vermelha, o comércio se mantém aberto em dias úteis da semana, como por exemplo, bares, restaurantes, academias e shoppings, nos horários estipulados.

A medida mais restritiva do governo de fechamento do comércio aos fins de semana se mantém em todos os municípios do estado, até outro nova decisão do comitê.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) e o governo do Estado do Acre informam que as medidas restritivas do decreto nº 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, em conjunto com a resolução do Caecovid nº 18, de 28 de fevereiro de 2021, referente ao nível de emergência (fase vermelha) para os dias úteis da semana, e com medidas mais restritivas aos fins de semana e feriados, permanecem em vigor em todos os municípios do estado, até decisão em contrário.

Alysson Bestene

Coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19

