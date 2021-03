Criança cai de 12°andar de prédio e é salva por entregador; veja vídeo

Em Honói, capital do Vietnã, no último domingo (28), um entregador salvou a vida de uma criança de três anos que caiu do 12° andar de um prédio . As informações foram apuradas por Metro World.

Segundo a imprensa local, VN Express Internacional, Nguyen Ngoc Manh, de 31 anos, estava aguardando para finalizar uma entrega de um pedido, quando ouviu os gritos da vizinhança. Com isso, ele saiu rapidamente de seu carro e subiu em um teto de metal que fica no primeiro andar para aguardar a queda da menina que já se encontrava suspensa na varanda.

Foto: reprodução

