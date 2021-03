Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado por complicações da Covid-19

Segundo assessoria de imprensa do sertanejo, de 32 anos, ele está bem

Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi hospitalizado por complicações da Covid-19 nesta quarta-feira (24) em São José do Rio Preto, no inteiror de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da dupla para a Quem.

O cantor, de 32 anos, revelou que testou positivo para a doença no dia 17 de março. Além da mulher, Paula Vaccari, e dos dois filhos do casal, Cristiano e Pietra, sua sogra, Cidinha Silva, também contraiu o vírus.

De acordo com a assessoria, Cristano está bem e foi internado por precaução.

“Informamos que por orientação médica, na manhã dessa quarta-feira (24), o cantor Cristiano, dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto/SP, por precaução em decorrência a algumas complicações da Covid-19. O sertanejo, que há alguns dias testou positivo para o vírus, apresentou oscilação em sua saturação e por esse motivo os médicos decidiram interná-lo para monitorar e evitar algum tipo de agravamento em seu estado de saúde. Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações”, garantiram em um comunicado.

Paula também chegou a ser internada, mas recebeu alta no dia 20 de março. O momento foi registrado pelo cantor nas redes sociais.

“A Paula teve alta, ficou internada por vários dias, precisou de oxigênio, mas já está de volta ao nosso lar. Venceu a Covid-19, porque Jesus nos deu essa vitória!”, escreveu ele na ocasião.

“A Covid chegou na minha família, infelizmente. A gente temeu muito por esse momento, achamos que não iria chegar. Mas começa a se tornar um pouco inevitável e a gente esquece de levar esse vírus tão a sério como deveria ser levado”, desabafou ele em uma série de vídeos no Stories recentemente.

(Foto: Reprodução/Instagram)

