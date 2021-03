De Férias com o Ex: Celebs 2 ganha data de estreia. Veja quando

A MTV anunciou, nesta quinta-feira (25/3), a data de estreia da 2ª temporada do De Férias com o Ex Brasil: Celebs.

Com o anúncio, o canal revelou também as primeiras imagens dos novos episódios, que contarão com um elenco formado por Caíque Gama, Day Camargo, Gabily, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin, Rico Melquiades e Tarso Brant.

Além dos novos participantes, veteranos do reality show também retornam para a temporada com celebridades: Lary Bottino (4ª temporada), Maju Mazalli e Pedro Ortega da 2ª temporada.

Com novo horário, a nova temporada do De Férias com o Ex Brasil: Celebs vai ao ar a partir do dia 8 de abril, sempre às quintas-feiras, às 21h30, na MTV e no Amazon Prime Video.

Veja o trailer:

