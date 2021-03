Deputado sugere que Frank Lima suspenda ‘kit covid’ após aprovação do Rendesivir

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) mandou uma mensagem direta ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) e seu secretário de Saúde, Frank Lima, para cancelem o ‘kit covid’ com cloroquina e ivermectina no tratamento da doença em Rio Branco.

A mensagem ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter dado autorização do uso do medicamento antiviral Rendesivir para o tratamento da covid-19.

“Atenção prefeito Tião Bocalom e secretário Frank Lima. Aviso que temos um medicamento aprovado pela Anvisa. Favor cancelar a Cloroquina e a Ivermectina”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Na última semana, o secretário Frank Lima havia anunciado o uso dos dois medicamentos sem eficácia contra o novo coronavírus. Na terça-feira (9), o prefeito defendeu o kit covid alegando que havia eficácia em algumas cidades do país.

Medicamento Rendesivir

O medicamento Rendesivir já vinha sendo estudado no Brasil desde junho de 2020, quando a agência autorizou um estudo clínico em pacientes hospitalizados com pneumonia grave provocada pela infecção do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Segundo a Gilead Brasil, fabricante do medicamento, estudos como a pesquisa conduzida pelo Instituto Nacional Americano de Saúde (NIH, na sigla em inglês), feita com 1.063 pacientes nos EUA, na Europa e na Ásia, demonstraram que pacientes hospitalizados que receberam o rendesivir se recuperaram cinco dias mais rápido, em média —e pacientes com doença grave, sete dias mais rápido.

