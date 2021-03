Dia do Consumidor: Americanas, Magalu e mais empresas oferecem até 80% de desconto

Nesta segunda-feira (15), será comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Para os clientes, a data pode ser sinônimo de oportunidades para encontrar preços mais baixos e fazer boas compras. Para muitas lojas e empresas, o dia funciona como uma espécie de Black Friday do primeiro semestre.

Apesar de não ser tão popular quanto a data de novembro e não ter um volume de vendas na mesma proporção, especialmente neste ano o consumidor poderá encontrar boas oportunidades, segundo Fátima Bana, mestre em comportamento de consumo pela University of Califórnia (UCLA).

“Depois de um ano de isolamento social, muitos produtos ficaram parados. Há estoque em muitas lojas, e isso pode gerar boas promoções. Olhando para o cenário atual, as restrições impostas para o comércio físico tornam esta data uma boa oportunidade para movimentar negócios online e para o consumidor aproveitar as promoções“, explica, mencionando restrições impostas pelo governo de São Paulo na última quinta-feira (11).

A partir da próxima segunda-feira (15), entra em vigor a chamada Fase Emergencial – com ainda mais restrições. Elas impactarão a operação de comércio, serviços, escolas, igrejas e atividades esportivas.

Segundo Fátima, o consumidor precisa ficar de olho em alguns detalhes para evitar ficar no prejuízo.

“Pesquise, compare e avalie para ver se o preço no Dia do Consumidor será, de fato, promocional e menor do que o apresentado dias antes. Além disso, tome cuidado com e-mails desconhecidos que peçam informações e jamais aceite links para comprar por plataformas de mensagens. Antes de comprar em alguma loja, também pesquise sua reputação em sites como Reclame Aqui, redes sociais e até mesmo o Procon”, orienta a especialista.

Pensando em facilitar a vida de quem planeja ir às compras, o InfoMoney separou as promoções que grandes varejistas do Brasil estão realizando. Confira:

Mercado Livre

O Mercado Livre vai oferecer promoções até o dia 21 de março. Entre os benefícios do período estão o parcelamento em até 12x sem juros e descontos que podem chegar a até 70% em produtos de categorias como smartphones, eletrônicos e moda.

Durante o período, a categoria de supermercados também terá produtos selecionados com descontos progressivos. Os carrinhos com mais de 10 itens receberão desconto de 10%. A promoção será de 15% para compras com mais de 15 produtos.

A ação ainda conta com um novo valor que permite frete grátis. Ele passa a ser a partir de R$ 79. Antes, era de R$ 99.

Americanas

A Americanas e a Americanas.com (B2W Digital) estão com descontos de até 80% até a próxima quarta-feira, 17 de março.

A varejista vai oferecer cashback, quando o cliente compra um produto e recebe parte do dinheiro de volta, e entrega rápida para determinados produtos. As promoções vão valer para o site, aplicativo e as lojas em todo o Brasil. Durante toda a próxima semana, haverá promoções relâmpago às 15h.

Nas lojas físicas, os consumidores poderão receber cashback de 50% ao pagar com o aplicativo Ame Digital. Entre as categorias com benefícios, há desde alimentos e brinquedos até eletrônicos, que inclui produtos como Smart TVs e tablets.

Submarino

Já o Submarino, que também pertence ao grupo B2W Digital, vai promover ofertas com descontos até esta terça-feira (16). O e-commerce vai oferecer cashbacks que podem chegar a R$ 1 mil em alguns casos.

Além disso, o Submarino também terá cupons de ofertas progressivas na categoria de livros (2 livros com 15% off, e 3 ou mais livros com 20% off). Também haverá até 40% de desconto para consoles e games.

Shoptime

Também parte do grupo B2W Digital, o Shoptime terá descontos de até 80% até a quarta-feira (17), além de cashback de até 30% em compras pagas com o aplicativo Ame Digital. Há promoções em itens para a casa, como panelas elétricas com descontos de até 35%. Os smartphones têm 10% de desconto e frete grátis.

Magazine Luiza

O Magazine Luiza terá descontos de até 70% em diversas categorias, além de frete grátis em alguns produtos comprados pelo app e com valor total acima de R$ 99. Há descontos em eletrônicos, eletrodomésticos, smartphones, notebooks, livros, itens para a casa, TVs, produtos de limpeza, itens de escritório, entre outras opções.

Amazon

A Amazon, por sua vez, também já está com promoções disponíveis, que vão até a segunda (15). Há descontos de até 80% em mais de 30 categorias de produtos.

Os membros da assinatura Prime terão uma hora de acesso antecipado a ofertas especiais, além de frete grátis e rápido para todo Brasil em produtos com selo Prime. A empresa vai oferecer parcelamento em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para dispositivos Amazon.

Haverá até R$ 200 de desconto em dispositivos Amazon, incluindo o smart speakers Echo e Fire TV Stick Lite com Alexa. Ainda, até 80% de desconto em eBooks, até 60% em livros, até 50% em moda e até 30% em informática, eletrônicos, cuidados pessoais e da casa, relógios, beleza e papelaria. Ainda, até 25% de desconto em brinquedos e até 20% de desconto em alimentos e bebidas.

Casas Bahia

A Casas Bahia, que pertence à Via Varejo, está fazendo uma campanha de “mês do consumidor“. Até o dia 19 de março, a empresa terá produtos pela metade do preço e parcelamento em 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia, em todos os canais de venda. No site da varejista, já há produtos com fretes grátis, cashback de até 5% e ofertas relâmpago, com descontos especiais.

Pontofrio

No Pontofrio, outra loja virtual que pertence à Via Varejo, as promoções também vão até a próxima sexta (19), com parcelamento em 30x sem juros no cartão Pontofrio. Ainda, há cupons de desconto no valor de R$ 100, válido em todos os canais.

O cliente ganha o cupom nas compras acima de R$ 1.000 e poderá usar em uma próxima oportunidade, desde que essa compra ultrapasse os R$ 500.

