“Dói na alma da maneira que foi”, lamenta Zé Marco sobre queda do Atlético-AC na Copa do Brasil

Técnico cita dor por eliminação do Atlético-AC no revés por 1 a 0 para Picos-PI, nessa quarta-feira, mas aprova postura da equipe diante das dificuldades e crê em evolução na temporada

O Atlético-AC sentiu da maneira mais dolorosa a eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil. A estratégia de, pelo menos, segurar o empate até o apito final só não foi executada com perfeição por causa de um pênalti, marcado aos 43 minutos do segundo tempo.

O Galo Carijó viu o atacante Raphael Freitas, do Picos-PI, marcar aos 45 e decretar a vitória dos anfitriões por 1 a 0, nessa quarta-feira (17), no estádio Helvídio Nunes, em Picos, no interior do Piauí.

Após a partida, o técnico Zé Marco classificou a eliminação do Atlético-AC na Copa do Brasil como um ‘castigo’, já que aconteceu da forma mais dolorosa, com gol nos minutos finais da partida. Segundo o treinador, o empate seria o resultado mais justo pelo que as equipes apresentaram em campo.

– Não vou falar que foi normal pela forma como que aconteceu. Um resultado normal seria uma empate, por tudo que aconteceu no jogo. Nós tivemos umas duas ou três chances claras de gol. Dentro da estratégia que elaboramos, não era pra gente sair daqui com esse resultado. Na pior das hipóteses um empate, que pra nós serviria. Dói, dói, de fato foi um castigo, 44 pra 45 do segundo tempo. Há quem marca, há que não marca (o pênalti). A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Dói, dói na alma uma desclassificação da maneira que foi – lamenta.

O treinador reforça sobre as dificuldades que o Atlético-AC enfrentou antes de viajar mais de 30h de Rio Branco (AC) até o interior piauiense. Por conta do decreto de emergência, os treinos coletivos não foram possíveis de ser realizados. De acordo com ele, todos esses obstáculos que foram enfrentados deixaram a derrota ainda mais amarga.

– O empate era um resultado que levaria para o clube R$ 675 mil (de premiação), então não tem como a gente ficar tranquilo com resultado desse. Porém, não diria sensação de dever cumprido exatamente pela frustração do resultado como foi. Mas o time não treinou (o ideal). Nós ficamos de 30 dias, 21 dias treinando em campo society e trabalhos individuais devido o decreto. Tivemos uma semana de treino em campo com dimensões reais, todos nós sabemos da dificuldade que é isso em nosso estado e nossa capital. Olhando todos esses obstáculos, a gente não fica mais tranquilo, a gente fica mais frustrado ainda pelo fato de tomar o gol aos 45, foi marcado aos 43 o pênalti que nos tira esse valor que citei e coloca em risco o planejamento geral para temporada inteira – destaca.

Apesar da derrota dolorida, Zé Marco elogia a dedicação e o compromisso tático dos jogadores em campo. Ele diz que está confiante por uma evolução da equipe assim que o Atlético-AC tiver condições de promover treinamentos coletivos.

– Abre um horizonte muito bom, muito otimista para sequência da temporada. Conseguimos jogar de igual pra igual, não corremos tantos risco e levamos algum risco ao adversário até o final da partida. Isso prova que quando esse time tiver condições reais de treinamento e ritmo de jogo, vai evoluir muito, muito mesmo. Fomos um time bem organizado e aguerrido – afirma.

Diante da paralisação do futebol no Acre por conta da pandemia da Covid-19, o técnico pede maior compreensão dos governantes em relação aos clubes e faz um apelo pela liberação segura do esporte.

– Se for o caso de fazer um pedido de um protocolo ainda mais rígido que faça, mas que libere pra gente trabalhar porque todos nós temos contas pra pagar, temos a necessidade de estar trabalhando e levar um conforto para nossos familiares – concluí.

O Atlético-AC volta as atenções para o Campeonato Acreano, que segue indefinido enquanto vigorar o decreto de emergência. Na temporada, o Galo Carijó tem Campeonato Brasileira da Série D e Copa Verde.

Retorno ao Acre

A delegação do Galo Carijó está voltando para Rio Branco, mas só deve chegar na capital acreana na noite de sexta-feira (19).

A equipe cumpre um trajeto de Picos a Teresina (PI) de ônibus, e depois pega voo até Cuiabá (MT) e depois para Porto Velho (RO). De Rondônia ao Acre o trajeto será feito de ônibus novamente.

(Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

