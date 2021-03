“Efeito Lula”: José de Abreu diz que disputará as eleições de 2022

O ator José de Abreu, de 74 anos, conhecido por atuar em novelas da Globo, afirmou em post publicado no Twitter, nesta terça-feira (9/3), que se coloca à disposição do Partido dos Trabalhadores (PT) para disputar as eleições de 2022.

A afirmativa do ator acontece após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que derrubou os processos contra Lula na Operação Lava Jato julgados pela Justiça do Paraná.

Nesse novo cenário, o ex-presidente que estava ilegível volta a ficar apto a disputar as eleições.

José de Abreu disse ainda em post que pode concorrer a cargo eletivo na Bahia. Porém, o ator não especificou a posição para qual pretende se candidatar.

Obrigado, @gleisi, pelas palavras carinhosas em seu nome e do partido. Como lhe escrevi na resposta, a partir de setembro estarei me dedicando em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. Chegou a hora. Coloco-me à disposição inclusive para concorrer a cargo eletivo. Na BA! — José de Abreu 🇧🇷 (@zehdeabreu) March 9, 2021

O artista, que é apoiador declarado do ex-presidente Lula, também usou as redes sociais, nesta quarta-feira (10/3), para celebrar o discurso do petista e o chamado “Efeito Lula”.

Lula é phoda; em 24 horas fez o genocida vagabundo trabalhar. E de máscara!!! https://t.co/J4UJuv6anA — José de Abreu 🇧🇷 (@zehdeabreu) March 10, 2021

