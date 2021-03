Ex-Flu e Cuiabá, atacante acreano retorna à Coreia do Sul em busca de sequência na carreira

Depois de rescindir contrato com o Fluminense no início deste ano, o atacante acreano Matheus Pato, 25 anos, está de volta ao futebol da Coreia do Sul.

Ele vai defender o Daejeon Hana Citizen, da cidade de Daejeon, clube pelo qual já atuou em 2019, entre os meses de julho e novembro, após deixar o Cuiabá, onde marcou gols na campanha do título e do campeonato mato-grossense e também na campanha no Campeonato Brasileiro da Série B.

Em entrevista concedida ao ge entre os dias 11 e 12 de março, através de um aplicativo de mensagens instantâneas, o atacante falou sobre a escolha e a carreira. Elel foi apresentado no clube na última semana.

Ele fez a estreia no profissional do Fluminense em 2020 no Campeonato Carioca. Sem chances na sequência da temporada, apareceu a opção para atuar no sub-23 e jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde também marcou gols. Tinha a opção de renovar contrato co o Tricolor das Laranjeiras, mas preferiu respirar outros ares.

– É bom estar num clube grande, agradeço tudo que o Fluminense fez por mim, só que precisava respirar algo novo. Foi quando meu empresário trouxe a proposta do clube que joguei em 2019. Voltei, cheguei dia 19 de fevereiro, cumpri quarentena e comecei a treinar esta semana – afirma.

Na primeira passagem pelo Daejeon, clube que disputa a K League 2, segunda divisão coreana, Matheus Pato marcou seis gols e deu três assistências em 15 partidas.

A opção pelo retorno ao clube foi pela oportunidade de ter sequência na carreira jogando com frequência e também por já estar adaptado ao país.

– Gostei muito quando joguei aqui, a competição é bem disputada, tem bastantes jogadores brasileiros, é uma liga difícil de jogar. A adaptação quando vim prá cá foi muito boa, o clube é muito bom de estrutura. Esse foi um dos motivos de voltar pra cá. A segurança também pra minha esposa, minha família quando vier me visitar. Eu tenho sequência aqui, consigo jogar, desenvolver durante todo o ano. O Fluminense é bom, é maravilhoso, mas é aquilo, é muito disputado pra você ter oportunidade – explica.

– O futebol brasileiro é muito difícil, tem muitos jogadores de qualidade. Aqui tem bastante jogadores (de qualidade), mas o bom é que tem número (limite) de estrangeiros, são três que podem jogar, então as vagas estão sempre preenchidas – completa.

Por enquanto, o atacante ainda não consegue dominar a língua do país, então conta com a ajuda do tradutor e dos empresários para comunicação. Em campo, ele ressalta que a linguagem do futebol predomina.

– O coreano é muito difícil, você tem que estudar muito pra aprender, então em um ano é muito difícil. A gente tem tradutor no dia a dia no clube, caso a gente precise de alguma coisa ele está sempre com a gente. Tem os nossos empresários que a gente pode falar sempre também. Sei (falar) obrigado e outras coisinhas, mas é muito difícil. No dia a dia a gente faz comunicação em inglês também. Não sei falar muito inglês, mas dá pra se virar, chegar num restaurante e pedir as coisas, pagar tudo certinho. É muito a linguagem do futebol (a comunicação em campo). Não tem como você saber tudo. Mesmo que eu já tenha oito meses, mas não sei nada do que eles falam quase. Então, é mais a linguagem do futebol – conta.

A Coreia do Sul será o terceiro país diferente, além do Brasil, em que Matheus Pato vai atuar. Ele já defendeu clubes da Eslováquia e Portugal.

Com a oportunidade de viver outras culturas diferentes da nacional, o atacante diz que aproveita quando pode para se aprofundar no país em que está morando para conhecer sobre a cultura, alimentação e outras opções de entretenimento.

– A gente tenta na folga conhecer um lugar aqui, outro ali, comer uma comida deles. Mas aqui no CT, como estou ficando por causa dos treinos, que estão muito pesados no começo, já estou bem acostumado, consigo comer todas as comidas deles. É uma cultura que gosta muito de pimenta, caldo. Não é como a gente que gosta de fritura. Mas a gente tem que se adaptar e na folga tenta fazer alguma coisa, conhecer os pontos turísticos.

A estreia na temporada ainda não tem data marcada. Por enquanto, Matheus Pato treinar para entrar no condicionamento físico ideal e no ritmo dos companheiros de equipe que já estão jogando.

O acreano não revela metas, mas admite que tem objetivos estipulados para a temporada.

– Trabalho sempre com metas, desde quando vira o ano deixo tudo anotado no meu caderninho. Só que uma coisa mais pessoal, não gosto muito de ficar comentando, aí depois a gente vai lá e vê se bateu. Mas trabalho com metas de gols, de vitórias, de títulos – finaliza.

O Daejeon Hana Citizen está em oitavo lugar na K League 2 com três pontos em três jogos disputados, uma vitória e duas derrotas.

(Foto: Mailson Santana)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários