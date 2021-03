Ex-modelo, brasileira faz sua estreia no UFC: “Não me encantava”

Filha de fotógrafos, Glória atuava como modelo, profissão que se seguiu até pouco antes de seu início do MMA

A brasileira Glória de Paula faz sua estreia neste sábado (13/3) no UFC, em luta contra Jinh Yu Frey, pelo peso palha. As duas farão o segundo duelo do evento, que será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Filha de fotógrafos, Glória atuava como modelo, profissão que se seguiu até pouco antes de seu início do MMA. “Desde pequenininha, eu já me desenvolvia em frente à câmera. Eu fazia alguns trabalhos e tal, mas não era algo que me encantava”, explica, para o Uol. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

