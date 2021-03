Feirão do Serasa dá desconto de até 99% para pagar dívida e limpar seu nome

No site da Serasa é possível consultar gratuitamente se há dívidas em seu nome e ver as opções oferecidas pelas empresas.

Até o dia 14 de março acontece a Semana do Varejo e Financeiras, organizada pelo Serasa para interessados em renegociar ou quitar dívidas.

Ao todo 29 empresas do varejo e financeiras participam da ação, iniciada nesta segunda-feira (8), oferecendo descontos de até 99% no valor total da dívida e de até 100% no abatimento de juros. A campanha também inclui a possibilidade de acordo e quitação com universidades.

No site da Serasa (acesse aqui) é possível consultar gratuitamente se há dívidas em seu nome e ver as opções oferecidas pelas empresas. Além do site do Serasa Limpa Nome, também é possível negociar dívidas e contas atrasadas pelo 0800 591 1222. As ligações são totalmente gratuitas e funcionam de segunda a domingo, das 08:00 às 22:00. Confira as empresas que oferecem mais de 90% de descontos na renegociação: Até 100%: Zema, Renner Até 99%: overy Até 98%: Ativos, Hoepers Até 97%: Credsystem, Di Santinni Até 95%: Itapeva, FIDC Ipanema, Porto Seguro Cartões Até 90% (só até quarta-feira, dia 10): Casas Bahia, Ponto Frio

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários