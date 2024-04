Morre Ivone Ferreira, ex-Miss Acre, irmã da jornalista Beth Passos

Faleceu nesta manhã de domingo (21), em Rio Branco, a miss Acre de 1985 Ivone Maria Ferreira dos Santos, aos 52 anos. Ela perdeu a luta para o câncer. Deixa dois filhos, Mariana e Marcelo. A morte foi comunicada em redes sociais pela irmã mais velha de Ivone, a jornalista Beth Passos, a Bete News.

Seu corpo será velado a partir das 15 horas no Cemitério Morada da Paz e será sepultado às 17 horas. Ivone era a mais nova de quatro irmãos dos quais o engenheiro agrônomo Silveira dos Santos já havia falecido, em 2020, vítima de Covid. Permanecem vivos Beth Passos e Laura Ferreira.

Ivone Maria era servidora pública no Gabinete Civil do Governo do Estado. Foi aposentada precocemente face ao doença, surgidas fazia pouco mais de cinco anos. Esteve submetida a tratamento no Hospital do Amor, em Porto Velho, mas ia tumores extraídos sempre voltaram Foi uma mulher que lutou muito para viver, mas, infelizmente, foi vencida. Era filha do casal Maria e Álvaro Correia, também já falecidos.