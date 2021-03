Festa com dezenas de pessoas é interrompida pela PM em primeiro dia de decreto no AC

Equipes da Polícia Militar acabaram com uma festa que acontecia na noite de sexta-feira (26) numa casa no Bairro João Paulo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Mais de 40 pessoas estavam aglomeradas no local, consumindo bebida alcoólica e descumprindo o decreto estadual que proíbe esse tipo de evento.

Após serem revistadas, as pessoas, sendo a maioria jovens, foram orientadas a retornarem para suas residências. Vale ressaltar que o Acre vive o pior momento da pandemia de covid até agora, com hospitais lotados e falta de leitos de UTI, fazendo com que o governo adotasse medidas duras para tentar conter as contaminações.

