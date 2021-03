Filmagens raras captam peixe engolindo tubarão inteiro no fundo do mar; Assista

Pesquisadores da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA, se depararam com dois eventos raros do mar profundo:

O primeiro, tubarões se banqueteando com a carcaça de um peixe espada e, o segundo, um peixe gigante engolindo inteiro um desses tubarões.

Enquanto faziam imagens com um rover aquático, os cientistas faziam comentários da raridade de poder presenciar aquele tipo de banquete no fundo do oceano quando, sem avisar, uma garoupa surge das sombras e pega um desses tubarões sem cerimônias e… engole.

Os pesquisadores nunca imaginariam que também capturariam imagens de um desses tubarões se tornando presa de outra criatura do fundo do mar.

“Este evento raro e surpreendente nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas essa é a natureza da exploração científica”, disse um dos pesquisadores.

O vídeo demonstrou a capacidade dos grandes peixes predadores de se alimentarem de tubarões mais pequenos.

A garoupa parece incapaz de se alimentar diretamente do próprio peixe espada, mas ao juntar-se aos tubarões, foi capaz de se alimentar de um animal que era.

(Imagem: NOAA)

