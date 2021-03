Homofobia: jovem é baleado durante assalto em Rio Branco por ser homossexual

Antônio de Jesus Alves, 28 anos, foi ferido com um tiro no peito na noite desta quinta-feira (11), na Gameleira, na rua Cunha Matos, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Uma amiga da vítima disse à reportagem do ContilNet que Antônio e ela estavam bebendo próximo a rotatória da Gameleira, quando um criminoso se aproximou e de posse de uma arma de fogo rendeu os dois amigos e pediu os celulares, carteiras e a geleira que eles estavam usando para armazenar cervejas.

A mulher conta que se abaixou para jogar o gelo com as cervejas fora para entregar o recipiente para o bandido, quando o meliante olhou para Antônio e disse que “não gostava” e tinha “raiva de homossexual”. Em seguida, o bandido encostou a arma no peito de Antônio e atirou apenas uma vez, e depois fugiu do local em uma motocicleta.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ,que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos e encaminhou Antônio ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender o autor do crime. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários