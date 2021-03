Lockdown no AC, corpos acumulados no PS e apagão de 27 dias; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias que repercutiram durante a semana.

SEGUNDA-FEIRA

Advogado do AC pede que União injete gás de cocaína nas pessoas para matar coronavírus e filhos recebem notícia da morte da mãe por covid-19 quando enterravam o pai

Foi protocolada neste domingo (1), no Supremo Tribunal Federal (STF), uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pede “que a União injete gás de cocaína no corpo humano para matar o coronavírus”. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um dia depois da morte do presidente da Federação Acreana de Futsal (FAFS) Sérgio Luiz dos Santos, vítima de Covid-19, a professora Maria do Rosário Filgueira, de 58 anos, esposa de Sérgio, também faleceu, vítima da mesma doença. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Lockdown no Acre e corpos acumulados no PS

Uma reunião interagências foi realizada nesta terça-feira (2), na sede da prefeitura de Rio Branco para definir estratégias de ação conjunta das forças de segurança na fiscalização e aplicação do Decreto estadual nº 8.147, assinado pelo governador Gladson Cameli que, dispõe sobre medidas restritivas, excepcionais decorrentes do agravamento da situação epidemiológica, motivada pelo novo coronavírus, e, a iminência de colapso do sistema de saúde. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra seis corpos de vítimas da Covid-19, no necrotério do Pronto-Socorro de Rio Branco. A veracidade foi confirmada ao ContilNet pelo diretor da unidade, Areski Peniche, nesta terça-feira (2). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Jovem que trocou B13 por CV é torturado, decapitado e encontrado em mata e igrejas podem funcionar aos finais de semana

O jovem Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, foi sequestro e teve as mãos amarradas para trás, em seguida foi torturado e depois decapitado na manhã desta quarta-feira (3), em uma área de mata na Travessa Divino no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli autorizou o funcionamento das igrejas em todo o território do Estado do Acre. A informação foi confirmada ao ContilNet pela porta-voz do governo, a jornalista Mirla Miranda nesta quarta-feira (3). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Restrição de atividades comerciais nos fins de semana e feriados é adiada e Petecão chora pela morte de assessores

Em edição extra do Diário Oficial do Acre publicado no fim da manhã desta quinta-feira (4), o governador Gladson Cameli publicou um decreto que adia o início da vigência das medidas restritivas específicas aplicáveis durante os finais de semana e feriados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O senador Sérgio Petecão (PSD), que perdeu dois assessores para a Covid-19 nesta semana, fez, nesta quinta-feira (4), um forte desabafo em seu perfil no Facebook. Ele afirmou que está sofrendo muito e nunca imaginou que pudesse passar pelo que está passando. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Acre pode sofrer apagão total por até 27 dias e servidores da Saúde ameaçam deflagrar greve

Acre poderá ficar às escuras ao enfrentar um apagão da hidrelétrica de Santo Antônio, a quarta maior usina do País, com capacidade de atender até 45 milhões de pessoas, corre risco de ficar 100% desligada por até 57 dias, ainda no primeiro semestre deste ano. A hidrelétrica está localizada nas águas do Rio Madeira, em Porto Velho (RO) e é quem abastece o Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) ameaçou deflagrar uma greve nos próximos dias. Eles cobram a resolução de questões como pagamento do auxílio covid-19 do mês de dezembro de 2020, dobra da insalubridade, agenda para início da reformulação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) e sobre o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

