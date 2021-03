Após mortes de assessores, Petecão desabafa: “Corri, pedi, me humilhei para conseguir UTI”

O senador Sérgio Petecão (PSD), que perdeu dois assessores para a Covid-19 nesta semana, fez, nesta quinta-feira (4), um forte desabafo em seu perfil no Facebook. Ele afirmou que está sofrendo muito e nunca imaginou que pudesse passar pelo que está passando.

“O que estou sentindo neste momento é uma fraqueza, uma insignificância e uma preocupação grande com o que está por vim [sic] para o povo do meu estado. Fico muito triste só em imaginar o que as pessoas estão passando nestas unidades de saúde”, escreveu.

Os assessores Raimundo Nonato e Carlos Valberto eram amigos pessoais do parlamentar, que revelou ter se humilhado para conseguir um leito de UTI para tentar salvar a vida dos funcionários. “Corri, pedi, me humilhei para conseguir uma UTI. Depois de muita luta e muita humilhação conseguiram uma no Pronto Socorro”, lamentou o senador.

Nonato, conhecido como Doca de Manaus, morreu na noite de quarta (3), dois dias após Carlos Valberto. Eles trabalhavam em Rio Branco.

