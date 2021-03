Urgente: restrição de atividades comerciais nos fins de semana e feriados é adiada no Acre

Edição extra do Diário Oficial prevê que as medidas restritivas mais rígidas só vão entrar em vigor no próximo dia 13 de março

Em edição extra do Diário Oficial do Acre publicado no fim da manhã desta quinta-feira (4), o governador Gladson Cameli publicou um decreto que adia o início da vigência das medidas restritivas específicas aplicáveis durante os finais de semana e feriados.

Com isso, o decreto que prevê medidas restritivas específicas e mais rígidas para os finais de semana e feriados, no âmbito de todo o território do estado, passam a valer apenas a partir do dia 13 de março.

Segundo a publicação, “em virtude do feriado de 8 de março de 2021 (próxima segunda-feira), a aplicação imediata das medidas pode vir a causar aglomeração de pessoas nos dias que antecedem e sucedem o próximo final de semana, notadamente no comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios e outros produtos essenciais, considerando por fim, a ponderação de que o adiamento das referidas medidas para o próximo final de semana tende a ser mais eficaz em relação à finalidade da norma”, diz trecho.

