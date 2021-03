Mãe e filha morrem de Covid após festa que deixou família toda infectada

Filha estava sofrendo com o isolamento social e a família achou que faria bem reunir-se no Natal

Paramjeet Bains, de 43 anos, e a sua mãe morreram depois de terem se reunido numa festa de Natal, e na qual mais nove pessoas ficaram infectadas.

Paramjet morreu no dia 5 de janeiro, dias depois de ser internada nos cuidados intensivos do New Cross Hospital, em Wolverhampton, no Reino Unido.

Já Kashmir foi internada na mesma unidade de saúde e após três semanas internadas, a família teve que tomar a decisão de desligar as máquinas de suporte de vida, que a mantinham viva.

O filho e irmão das duas mulheres, Indy Bains, conta que os onze membros da família contraíram o vírus após um encontro de Natal. O homem conta que a família ficou receosa em encontrar-se mas decidiram fazê-lo em prol da irmã que sofria de alguns problemas de desenvolvimento, e que estava sofrendo muito com o isolamento social.

“Não tínhamos estado com mais ninguém anteriormente e ninguém tinha sintomas. Ainda não sabemos quem trouxe o vírus para a família, mas aconteceu e é algo com que teremos de lidar para o resto das nossas vidas”, contou.

O homem está divulgando agora o caso da família para angariar dinheiro para Royal Wolverhampton NHS Trust Charity, que pertence ao hospital onde as duas estiveram internadas, e para compartilhar os possíveis efeitos da Covid-19.

(Foto: Reprodução/ Facebook)

