Mais de 5 mil vacinas já foram aplicadas em Cruzeiro do Sul contra a Covid-19

Com a nova variante da covid-19, os números das pessoas contaminadas ultrapassaram as oito mil, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Mas a indicação é que o número seja bem maior, já que a cidade passou quase três meses sem exames na rede pública.

Desde o início da pandemia o governador Gladson Cameli que foi diagnosticado com a covid -19 na última segunda feira, já assegurou investimentos como a construção de dois Hospitais de Campanha, dentre outros investimentos.

Em nível local, Cruzeiro do sul já aplicou 5.600 doses de vacina nos últimos 30 dias, de acordo com o secretário de saúde Agnaldo Lima.“ Já disponibilizamos as vacinas para os idosos acima de 75 anos e vamos finalizar a quantidade de vacinas disponíveis para os idosos. Vamos montar um novo cronograma para darmos continuidade a faixa etária de vacinação”, afirmou.

Nos próximos três dias (06,07 e 08) não haverá vacinação contra covid -19.

Somente na terça- feira será retomado o calendário de vacinação, que passará por algumas mudanças como explica o secretário. Assim, à partir de terça-feira nós vamos iniciar cada idade por dia, tendo em vista que a medida que vai baixando a faixa etária vai aumentando a quantidade de população dessa idade”. Ainda de acordo com o secretário existe a possibilidade de chegarem 240 doses para idosos e mais uma quantidade de vacina para os profissionais da saúde para a segunda dose.

