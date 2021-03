Marilete é denunciada no TCE no mesmo dia em que é nomeada em cargo no governo

Marilete Vitorino deixou a prefeitura de Tarauacá ainda no final de 2020, após as eleições

No mesmo dia em que foi nomeada para um cargo de diretoria na Secretaria Estadual de Educação (SEE), a ex-prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, foi denunciada e começou a ser investigada no Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), de acordo com publicação feita na edição do Diário Oficial desta terça-feira (9).

O órgão de fiscalização pediu uma manifestação por parte da ex-gestora, que deverá explicar um prêmio dado aos servidores municipais em dinheiro, em todos os anos do seu mandato.

Além disso, Marilete foi questionada sobre como proceder nos casos dos funcionários públicos do município que receberam auxílio emergencial em sua gestão. O relator do processo é o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro.

