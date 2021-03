MC Mirella é assaltada e se revolta após bandidos levarem celular

Cantora explicou que estava dentro do carro quando os criminosos chegaram e levaram seu aparelho telefônico

A cantora MC Mirella sofreu um assalto na noite desta terça-feira (30/3). Pelas redes sociais, a funkeira publicou vídeos nos quais relatou o ocorrido e se mostrou revoltada com a situação. Segundo ela, os bandidos levaram seu celular.

Mirella explicou que estava dentro do carro segurando o aparelho telefônico quando os criminosos surgiram e o puxaram de sua mão. “Vai tomar no cu, mano. Eu tô muito revoltada. Tava tudo no meu celular”, disse.

Mirella ainda pediu para os fãs a ajudarem a localizar o celular. “Eles enfiaram a mão [pela janela] e levaram o bagulho”, emendou a artista. “Eu quero meu celular de volta! Não tô acreditando nisso”.

A funkeira seguiu falando nas redes sociais e tentou ir atrás dos criminosos, sem sucesso. “A gente já rodou atrás desses moleques, mas só Deus sabe onde eles se enfiaram”, lamentou.

