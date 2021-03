O Boticário alerta sobre cuidados de combate à pandemia

Atento ao momento crítico em que o país se encontra pelo agravamento da crise provocada pela Covid-19, o Boticário produziu em 24 horas uma nova mensagem para promover conscientização sobre amor, cuidado e apoio nesse momento de isolamento social, aproveitando um espaço de mídia na TV que estava originalmente reservado para o lançamento de uma fragrância.

Veiculado durante intervalo da final da Copa do Brasil, na Rede Globo neste domingo, dia 7, e publicado nas plataformas digitais, o filme mostra a ânfora da marca se transformando em um coração, para ressaltar que em tempos de pandemia, amar é cuidar. A narrativa faz um alerta para que as pessoas respeitem os protocolos de segurança e o isolamento social e finaliza com a mensagem: “porque mais importante do que esses 30 segundos é o tempo que ainda vamos viver ao lado de quem a gente ama”.

Link do filme: https://www.instagram.com/p/CMIin1aFoah/

“Havia um planejamento para esta veiculação, mas entendemos que neste momento era mais importante dividir com nosso público esta mensagem de reforço da conscientização e cuidado para, de alguma forma, reforçar que estamos juntos nesse momento e que a transformação está em nossas mãos”, comenta Cathyelle Schroeder, gerente de branding do Boticário.

Desde o início da pandemia o Grupo Boticário – que envolve as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web – tem realizado diversas ações de apoio à sociedade, como a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social.

O Grupo Boticário faz parte de uma iniciativa com 40 empresas privadas brasileiras, o Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantan para a construção de uma fábrica de produção do IFA, a base da vacina contra Covid-19.

Criado a quatro mãos com o a AlmapBBDO, o filme foi produzido em um curto período de tempo, para fazer um alerta no momento mais difícil que estamos vivendo. “Este é um trabalho que demonstra mais uma vez o genuíno compromisso do Boticário em fazer a diferença na sociedade. Uma marca brasileira presente na vida do consumidor, que entendeu a urgência do momento e usou o espaço de mídia destinado a um grande lançamento de produto para se posicionar e passar uma mensagem essencial”, destaca Marcelo Nogueira, Diretor Executivo de Criação.

