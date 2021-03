Poluição está diminuindo tamanho do pênis, afirma pesquisadora

Em seu novo livro, a pesquisadora Shanna H. Swan concluiu que não é apenas a alimentação ou o modo de vida que afetam a libido, fertilidade e até o tamanho do pênis. Segundo ela, a poluição também pode impactar em tudo isso.

Na obra, intitulada Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race (“Contagem regressiva: como nosso mundo moderno está ameaçando a contagem de espermatozoides, alterando o desenvolvimento reprodutivo masculino e feminino e ameaçando o futuro da raça humana”, em tradução livre), ela explora a correlação entre pênis menores, menor contagem de espermatozoides e o uso de substâncias químicas industriais em produtos de uso diário.

