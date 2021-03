Prefeitura de Sena Madureira divulga processo seletivo com mais de 200 vagas

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, via internet, até o próximo dia 14 de março

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira tornou público nesta sexta-feira (12) um processo seletivo com vagas para professor de licenciatura plena na zona urbana e zona rural, no Diário Oficial do Estado (DOE).

São, aproximadamente, 236 oportunidades, no total. O concurso será executado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão universitária no Acre (Fundape).

A carga horária é de 30 horas semanais, com remuneração salário de R$ 1.579,66, incluindo porcentagem de pós-graduação e auxílio alimentação.

As vagas são para professor de creche, professor da Educação Infantil (Pré-Escola), professor do Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), professor para Atendimento Educacional Especializado (AEE) e professor do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano).

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, via internet, até o próximo dia 14 de março, no endereço eletrônico http://fundape.ufac.br, mediante o preenchimento do formulário de inscrição, que está disponível também no site da Fundape. A taxa é de R$ 60.

O candidato deverá optar por concorrer a apenas uma das vagas ofertadas. Quem optar por concorrer às vagas para zona urbana, aceita, tacitamente, a sua designação para um local de atuação a critério da Prefeitura Municipal de Sena Madureira.

O candidato que optar por concorrer às vagas para zona rural deverá, no ato da inscrição, especificar a escola e a área de ensino em que pretende atuar. A concorrência será restrita a cada escola e área de atuação, conjuntamente. Assim, cada candidato concorrerá com aqueles que optem pela mesma escola e na mesma área de atuação.

O número de vagas poderá ser ampliado de acordo com as necessidades que venham a surgir durante o ano letivo escolar, as quais serão supridas conforme o cadastro de reserva.

O seletivo conta com apenas uma etapa, que é a aplicação de prova com redação, que será realizada no município de Sena Madureira, no próximo dia 4 de abril.

Mais informações no edital, divulgado a partir da página 73 do DOE.

