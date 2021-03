Sarah é a oitava eliminada no paredão do ‘BBB21’, com 76,76% dos votos

Ela disputava eliminação desta terça-feira (30) com Rodolffo (22%) e com Juliette (1,24%)

Sarah foi a oitava eliminada no paredão do “Big Brother Brasil 21”, nesta terça-feira (30). Ela disputava a eliminação com Rodolffo (22%) e com Juliette (1,24%).

A participante foi ao paredão como a mais votada de seus companheiros da casa. Juliette foi a escolhida do líder da semana, Arthur. Rodolffo completou a disputa por causa do contragolpe de Juliette.

Foto: Reprodução/Globo

