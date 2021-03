Senac abre inscrições para cursos nas unidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre lança na próxima quinta-feira, 25, editais de cursos gratuitos para as unidades de Rio branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia, que totalizam 343 vagas em cursos de Qualificação Profissional. Os cursos são ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) que tem como objetivo promover a inclusão social de pessoas de baixa renda. As inscrições acontecerão somente pela Internet até segunda-feira, 29 de março, por meio do link psg.ac.senac.br/PSG/ EscolherCursoV2.aspx

Para participar, o interessado deve acessar o site, ler o edital, escolher a Unidade Operativa e o curso que deseja concorrer e preencher sua inscrição no programa. Devido a pandemia os cursos ocorrerão de forma remota e os candidatos devem atender algumas exigências, como ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos e dispor de equipamentos (notebook ou computador) com acesso a internet.

As turmas estão previstas para começar em abril e serão realizadas 100% on-line, com encontros remotos semanais. “Devido a permanência da pandemia da Convid-19, e pensado na segurança de todos os envolvidos, o Senac Acre decidiu que as aulas serão na modalidade de ensino remoto”, explicou Evandro Araújo, Coordenador de Programas Sociais e Projetos Estratégicos do Senac Acre.

O Coordenador alerta sobre a importância dos interessados a concorrerem às vagas lerem o edital antes de realizar a inscrição e ao correto preenchimento das informações solicitadas durante a inscrição. “Ao ler o edital, o candidato fica ciente dos pré-requisitos do curso e consegue compreender como funciona o processo de seleção do Programa. É imprescindível que os contatos telefônicos e de e-mail informados no ato da inscrição sejam de uso diário e rotineiro, pois são essas as informações que o Senac utilizará para o contato com os contemplados com as vagas”, alertou Araújo.

Para as Unidades de Rio Branco, as vagas serão para os cursos de Atendente de Farmácia, Cuidador de Idosos, Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos. Para Cruzeiro do Sul, as vagas são para Assistente Administrativo e Assistente de Marketing e Vendas. Para o município de Feijó, as vagas são para Recepcionista de Serviços em Saúde e Assistente de Marketing e Vendas. E para a Unidade de Brasiléia, as vagas serão destinadas ao curso de Recepcionista de Serviços em Saúde e Assistente Administrativo.